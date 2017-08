FITCHBURG -- The Catholic Multicultural Center (CMC) invites you to "International Night," a fundraiser and community event at its Fitchburg location, 5256 Verona Rd., on Saturday Sept. 9, from 5 to 7:30 p.m.

This family-friendly event will feature music and dance performances from around the world, delicious cuisine from a variety of countries, and arts and crafts for all ages, including Papel Picado and Chinese Lanterns.

Contact the CMC at 608-661-3512 for more information.



El Centro Católico Multicultural les invita al evento comunitario "Noche Internacional" en nuestro segundo local en Fitchburg, 5256 Verona Road, el sábado 9 de septiembre 5-7:30 p.m.

Este evento y recaudación de fondos es para toda la familia, con música en vivo y exhibiciones de danza de alrededor del mundo, deliciosa cuisine de una variedad de países y actividades de arte para todas las edades tal como papel picado y linternas chinas.

Todos son bienvenidos. La admisión es una donación de cualquier cantidad para el Centro.

Para más información contacte al CMC: 608-661-3512.