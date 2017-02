"To become saints only one thing is necessary: to accept the grace that the Father gives us in Jesus Christ. There, this grace changes our heart." -- Pope Francis, The Church of Mercy

MADISON -- St. Thomas Aquinas Parish is hosting a Lenten retreat for Latino families, "Encounter Jesus," on Sunday, March 5, from 1 to 7:30 p.m.

Jesus longs to share with us and with our families the grace that can change our hearts. He wants for us to be saints, to be families whose hearts are united to his own.

At this retreat, families will have time together to pray, to praise the Lord, and to grow in faith together -- a perfect way to begin Lent. Come and encounter Jesus and discover once again the love and the grace that he has to give us.

This retreat is for families with all ages. A donation of $20 per family is suggested. Call Lorianne Aubut: 608-833-2606.

Encuentra a Jesús: Retiro Cuaresmal

"Solo es necesario una sola cosa para convertirse en santo: aceptar la gracia que el Padre nos da en Jesucristo. Esa misma, es la gracia que cambia nuestro corazón." -- Papa Francisco, La Iglesia de la Misericordia

MADISON -- Encuentra a Jesús: Retiro Cuaresmal domingo, 5 de marzo, en Santo Tomas de Aquino. Horario del retiro: 1 a 7:30 p.m.

Jesús desea compartir con nosotros y con nuestras familias la gracia que puede cambiar nuestros corazones. Él quiere que seamos santos, que seamos familias que unifican sus corazones al corazón de Él.

En este retiro, su familia tendrá tiempo para orar junta, alabar al Señor junta, y crecer en la fe junta – una manera perfecta de comenzar esta cuaresma. Ven y encuentra a Jesús, descubre nuevamente el amor y la gracia que Él tiene para darnos.

El retiro es para familias de todas las edades. Una donación de $20 por familia es sugerida. Llame a Lorianne Aubut: 608-833-2606.